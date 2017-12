Chuvas no RS deixam desabrigados e fecham trânsito em estradas

PORTO ALEGRE - Moradores de municípios do norte e do noroeste do Rio Grande do Sul estão enfrentando transtornos com a chuva que cai na região desde domingo. Em Santa Rosa, o córrego Pessegueiro transbordou a alagou cerca de 60 casas, forçando os moradores a procurar abrigos em casas de parentes e amigos ou em um pavilhão do parque municipal.

Em Porto Mauá, na fronteira com a Argentina, o Rio Uruguai subiu nove metros e a travessia de balsa para Alba Posse foi suspensa. Em Santo Cristo, um ônibus foi arrastado pela correnteza de um córrego que transbordou. Todos os passageiros conseguiram sair. Em Erval Grande um deslizamento de terra interrompeu o tráfego por uma estrada vicinal. Na serra, a ponte sobre o Rio das Antas, entre Bento Gonçalves e Cotiporã, ficou abaixo da água.

A previsão do 8º Distrito de Meteorologia indica possibilidade de pancadas de chuva no norte e noroeste do Estado nesta quarta-feira, 1º. Depois, o tempo permanece parcialmente nublado pelo menos até sábado. As madrugadas serão frias e as tardes quentes. A temperatura máxima prevista para o período é de 25 graus na tarde de quinta-feira e a mínima de 5 graus na madrugada de sexta-feira.