Chuvas prejudicam 15 cidades do RS; 5 estão em emergência

Ao menos 15 municípios do Rio Grande do Sul notificaram prejuízos à Defesa Civil do Estado até o fim da manhã desta segunda-feira, 28, em razão das fortes chuvas, do granizo e dos vendavais registrados no fim de semana. O temporal acabou deixando uma pessoa morta em Gramado. Estima-se que 45 mil pessoas foram afetadas pelo clima no Estado. Ao menos 2,5 mil estão desabrigadao e 4 mil, desalojadas. No Estado, o órgão contabiliza 4 mil residências danificadas.

De acordo com a Defesa Civil, das 15 cidades, cinco decretaram situação de emergência: Mato Leitão, São Sebastião do Caí, Tabaí, Venâncio Aires e Vera Cruz. Os outros municípios atingidos são: Bom Retiro do Sul, Constantina, Herval, Hulha Negra, Montenegro, Novo Xingu, Santa Cruz do Sul, Santana da Boa Vista, Taquari e Três Coroas.

Três equipes do Corpo de Bombeiros, em parceria com a Brigada Militar, continuam as buscas pelas duas pessoas desaparecidas na área da Barragem do Salto, entre os municípios de Gramado, São Francisco de Paula e Canela.

Até o fim desta manhã, a Defesa Civil do Estado havia encaminhado 2,8 mil telhas ao município de Herval, 2 mil telhas a Santa Cruz do Sul e 600 unidades a São Francisco de Paula. Além do envio de telhas, o órgão havia destinado 150 kits, com colchões, para Igrejinha, e rolos de lona plástica para Herval e Candiota.

No espaço de 24 horas, até esta manhã, os maiores volumes de chuva foram registrados em Passo Fundo (102,8 mm), Cambará do Sul (100,6 mm), Campo Bom (84,2 mm), São José dos Ausentes (83 mm), Bom Jesus (82,1 mm), Canela (81,8 mm) e Lagoa Vermelha (81,6 mm), informou o coordenador do 8º Distrito, Solismar Prestes. O órgão coleta informações em 46 estações meteorológicas.

