Chuvas prejudicam região norte de Santa Catarina

A região norte de Santa Catarina foi prejudicada pela chuva constante neste final de semana. De acordo com dados da Defesa Civil estadual, 19 cidades foram afetadas por alagamentos e deslizamentos de terra, e cerca de 2 mil famílias tiveram que ser desalojadas. Os municípios de Corupá, Rio dos Cedros e Jaraguá do Sul decretaram situação de emergência.

“Desde segunda já estávamos fazendo o acompanhamento, e quando os técnicos da Epagri/Ciram nos apontaram uma tendência de chuva mais acentuada, começamos a passar as informações às Defesa Civis Municipais”, afirmou o diretor de prevenção da Secretaria de Estado da Defesa Civil, Fabiano de Souza, em coletiva de imprensa neste domingo, 8. Segundo o diretor, as primeiras estimativas eram de chuva acentuada nas regiões Oeste e Litoral Norte, próximo à divisa com o Paraná. Mas a intensidade acabou sendo maior no Norte e Planalto Norte.

A Defesa Civil acredita que a tendência é de que aumente o número de municípios atingidos e em situação de emergência. Uma das cidades mais prejudicadas foi Guaramirim: na última contagem, alagamentos e deslizamentos de terra fizeram mais de 100 família saírem de suas casas. Na região de Jaraguá do Sul, que abrange Corupá, Massaranduba, Schroeder e Guaramirim, as aulas foram suspensas nas 31 unidades estaduais: três foram interditadas e as demais estão sendo usadas como alojamentos.

A previsão do centro da Epagri/Ciram (Centro de Informações de Recurso Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina) é de que a chuva, causada pelo deslocamento de uma frente fria, atinja um nível crítico até as 21h de domingo. A partir deste horário ela diminuirá, devendo cessar completamente ainda na madrugada de segunda-feira, 9.