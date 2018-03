Chuvas provocam pelo menos 20 deslizamentos no Grande Recife

RECIFE - As chuvas que caíram na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco, com início na noite de segunda-feira, 18, provocaram pelo menos 20 deslizamentos de barreira, até às oito horas desta terça-feira, 19.

No bairro de Sucupira, município metropolitano de Jaboatão dos Guararapes, duas pessoas foram soterradas devido à queda de barreira sobre a casa de número 43 da Rua Severino Francisco. Elas foram resgatadas pelos vizinhos e passam bem, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A Coordenadoria de Defesa Civil do Recife (Codecir) registrou 18 deslizamentos - sem vítimas - na capital, a maioria deles na zona sul (bairros de Jordão de Baixo e Lagoa Encantada) e na zona oeste (bairro da Várzea).