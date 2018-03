Chuvas provocam ventos de 103 km/h em Santa Catarina

As chuvas e os fortes ventos que atingiram Santa Catarina atingiram pelo menos 15 municípios nesta quinta-feira, 19, deixando três pessoas feridas. Segundo a Defesa Civil, os ventos no Litoral Sul que chegaram a 103 km/h causaram queda de energia, derrubaram árvores e destelharam casas.

Os municípios afetados são: Araranguá, Ermo, Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Sombrio, Maracajá, Içara, Arroio do Silva, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Criciúma, Meleiro, Florianópolis e Santo Amaro da Imperatriz.

No Porto de Imbituba, três pessoas ficaram gravemente feridas após serem lançadas ao mar com a queda de um guindaste. Elas foram encaminhadas a hospitais da região. Uma pessoa ficou levemente ferida em Araranguá.