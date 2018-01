Chuvas severas devem continuar

"O encontro da massa de ar frio com a temperatura quente registrada no domingo em São Paulo, por causa do ar quente e úmido vindo do interior do continente, formou nuvens carregadas", explica o meteorologista da Climatempo Marcelo Pinheiro. Marcelo Schneider, meteorologista do Inmet, lembra que desde junho os índices pluviométricos estão acima do normal. "O encontro das águas aquecidas do Oceano Pacífico com a frente fria da massa de ar polar vinda do Sul provocou esse temporal", disse.

Em oito dias, choveu 39,5% a mais do que o previsto para todo mês de setembro, de acordo com o CGE. Na primeira semana, foram 50,4 mm. Ontem, até 15 horas, outros 62,6 mm caíram na cidade. Somados, os 113 mm superam, em muito, os 81 mm previstos para os 30 dias. "É uma situação anormal", avalia a meteorologista do Inmet, Ester Ito.