Chuvas vão atrasar obras na Ponte do Limão As chuvas devem atrasar em um mês as obras na Ponte do Limão, na zona norte. O prazo para a conclusão das obras agora é julho. A faixa da direita da ponte, no sentido bairro, foi interditada em agosto de 2004, quando um caminhão ficou entalado e abalou sua estrutura. "Quando chove, a CET não autoriza a interdição da pista porque o tráfego aumenta. Estamos sem trabalhar há quase uma semana", afirmou Edward Zeppo, superintendente de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. As obras, orçadas em R$ 2,5 milhões, preveem a substituição de 13 vigas e o aumento da altura da ponte de 4,40 para 5,10 metros. Essa é a obra parada há mais tempo na cidade, pelo menos sob responsabilidade da Siurb. "As obras demoraram por conta dos processos judiciais, mas principalmente por causa das prioridades no nosso plano de recuperação e manutenção dos equipamentos públicos. Chegou a vez da Ponte do Limão", disse o prefeito Gilberto Kassab, que vistoriou a reforma ontem. Até o fim do ano, as Pontes Cidade Jardim e Freguesia do Ó e o Viaduto Santo Amaro também serão reformados.