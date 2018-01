Cias aéreas do Japão suspendem voos com Boeing 787 após incidente

A All Nippon Airways disse que instrumentos a bordo de um voo doméstico detectaram erro de bateria, acionando alertas de emergência aos pilotos. Shigeru Takano, um importante membro da Agência de Aviação Civil, disse que um segundo alerta indicou presença de fumaça.

O incidente desta quarta-feira foi descrito por representante do Ministério dos Transportes do Japão, como "altamente sério", o que no meio de segurança internacional significa que poderia haver acidente.

Nos últimos dias, problemas como vazamentos de combustível, fogo em bateria, problemas elétricos, falha em computador de freio e rachaduras em janela do cockpit atingiram o primeiro avião do mundo com estrutura de compósito de carbono.

"Estamos perto do ponto em que eles precisam considerar isso como uma crise séria", afirmou Richard Aboulafia, analista sênior da Teal Group em Fairfax, nos Estados Unidos. "A visão das pessoas sobre o avião vai mudar se não tomarem uma medida rapidamente", acrescentou.

A ANA informou que suspendeu voos com todos os 17 Boeings 787 de sua frota. A empresa afirmou que a bateria no compartimento de carga dianteiro da aeronave afetada pelo problema é do mesmo tipo de íon de lítio que pegou fogo em outro Dreamliner nos Estados Unidos, na semana passada.

A Japan Airlines também suspendeu os voos com 787s previstos para quarta e quinta-feiras.

Ambas as empresas vão decidir na quinta-feira se retomarão os voos com o Dreamliner no dia seguinte. As duas operam quase metade dos 50 787s que a Boeing já entregou.

REVISÃO DETALHADA

O 787, que tem um preço de tabela de 207 milhões de dólares, representa um salto na forma como os aviões são planejados e produzidos, mas o projeto teve várias mudanças e anos de atraso. Alguns sugerem que a pressa da Boeing para compensar este atraso resultou nos recentes problemas, o que a fabricante nega vigorosamente.

Autoridades dos Estados Unidos estão monitorando o mais novo incidente como parte da detalhada revisão no Dreamliner anunciada na semana passada.

O voo 692 da ANA deixou Yamaguchi, no oeste do Japão, pouco depois das 8h (21h em Brasília) com destino ao aeroporto de Haneda, perto de Tóquio, um voo de 65 minutos. Porém, após cerca de 18 minutos de voo, o avião desceu e fez um pouso de emergência, de acordo com o site de acompanhamento de voos Flightaware.com.

Um porta-voz do aeroporto de Osaka disse que o avião pousou em Takamatsu às 8h45 locais. Todos os 129 passageiros e oito tripulantes foram retirados por tobogãs infláveis da aeronave. Cinco pessoas ficaram levemente feridas, segundo autoridades.

Passageiros do voo disseram a uma TV local que um cheiro parecido com o de plástico queimado começou a tomar o avião logo após a decolagem. "Começou um cheiro ruim assim que a viagem começou e antes do pouso de emergência houve um anúncio, com a voz da comissária trêmula. Aí eu vi que era sério", afirmou um passageiro à TBS TV.

Outro homem afirmou a uma emissora local: "Havia um forte cheiro de queimado e a fumaça apareceu depois que eles abriram as portas de emergência, depois que pousamos."

EXPECTATIVA

Na Ásia, somente as companhias japonesas e a Air Índia têm Dreamliners em operação, mas outras companhias estão entre as que encomendaram 850 unidades do novo avião. A australiana Qantas Airways disse que o pedido de 15 Dreamliners está mantido, com a subsidiária Jetstar devendo receber sua primeira unidade no segundo semestre do ano.

Autoridades indianas disseram que vão esperar o relatório de segurança do Boeing, esperado para esta quarta-feira, antes de decidir se vai parar ou não os seis Dreamliners da estatal Air Índia.

A United Airlines, única companhia norte-americana a operar o 787 atualmente, afirmou que não está tomando nenhuma ação imediata em resposta ao último incidente. "Estamos avaliando o que está acontecendo com a ANA e teremos mais informações amanhã", disse uma porta-voz.

Os problemas do Dreamliner ecoam incidentes registrados pela rival Airbus, que um ano atrás sobreviveu a uma crise de confiança pública depois do surgimento de rachaduras nas asas do superjumbo A380, o maior avião de passageiros do mundo. Os problemas testaram o relacionamento da fabricante com as companhias aéreas, mas nenhuma encomenda foi cancelada.

(Por Mayumi Negishi e Tim Kelly. Reportagem adicional de Olivier Fabre, Kentaro Sugiyama, Mari Saito, Yoshiyuki Osada, Deborah Charles, Alwyn Scott, Tim Hepher, Anurag Kotoky e James Topham)