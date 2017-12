Ciclista morre atropelado por táxi na zona sul do Rio de Janeiro

SÃO PAULO - O ciclista Francisco Paiva Sobrinho, de 51 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, 3, depois de ser atropelado por um táxi na pista sentido norte do Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu perto da Praça Luís de Camões, no bairro da Glória, por volta das 5h.

São Paulo. Na capital paulista, um ciclista de 19 anos foi atropelado na Rua da Consolação por volta das 10h20 desta sexta. O acidente interditou uma faixa da direita, no sentido centro, na altura do número 542. O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima ao Pronto Socorro da Santa Casa. Seu estado de saúde não foi informado.