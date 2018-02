Ciclista poderá deixar bicicleta em área próxima ao Metrô O ciclista usuário do Metrô passará a contar a partir deste sábado, 21, com um bicicletário próximo à estação Guilhermina - Esperança, da Linha 3 - Vermelha, zona leste de São Paulo. Com capacidade para receber 100 bicicletas, o local funcionará todos os dias da semana, das 6 às 21 horas. O serviço é gratuito e a permanência máxima, de um dia. Para usá-lo, o ciclista deverá apresentar um documento de identificação e efetuar um cadastro, além da exigência de um cadeado e corrente para imobilizar a bicicleta. Um funcionário do local entregará ao usuário um comprovante numerado, correspondente ao afixado na bicicleta. Esse documento será exigido posteriormente para retirá-la. O bicicletário está situado na Rua Astorga, número 800, Vila Matilde.