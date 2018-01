Ciclistas protestam nus pelas ruas do Rio

RIO - Cerca de cem ciclistas se reuniram no início da noite desta sexta-feira, 24, na Cinelândia, no centro do Rio, para um passeio durante o qual foram se despindo. O plano era mostrar o corpo para reclamar dos riscos que corre quem usa a bicicleta como meio de transporte no Rio.

O evento, cujo lema foi "Atentado a pudor é um corpo estirado no chão", foi inspirado no World Naked Bike Ride, (passeio nu de bicicleta pelo mundo), que surgiu há 20 anos em San Francisco, nos Estados Unidos, e já foi promovido em várias cidades do mundo.

Alguns homens ficaram totalmente nus, enquanto algumas mulheres exibiram os seios. A maioria dos ciclistas trajava sunga ou biquíni. O grupo saiu da Cinelândia, circulou por ruas do centro e seguiu até a praça São Salvador, em Laranjeiras, na zona sul da cidade.