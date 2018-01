Ciclofaixa de Lazer da Paulista é inaugurada neste domingo

A Ciclofaixa de Lazer da Avenida Paulista foi inaugurada nesta domingo, 2, pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. A implantação gerou mudanças no trânsito e a via tem tráfego lento nesta tarde.

Quem segue rumo Consolação encontra 1,4 km de lentidão entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Brigadeiro Luis Antonio. No sentido contrário, 1,3 km de filas entre a Rua Joaquim Eugênio de Lima e a Rua Augusta.

A ciclofaixa tem, ao todo, 2,5 quilômetros de extensão em cada sentido e vai de uma ponta a outra da via, sempre na pista da esquerda. Ela funcionará das 7h às 16h todos os domingos e em alguns feriados. Durante o período de funcionamento, a velocidade máxima dos carros será reduzida de 60 km/h para 40 km/h.

Além disso, a Rua Haddock Lobo fica bloqueada entre a Rua Luis Coelho e a Avenida Paulista, que tem os retornos junto às ruas da Consolação e Bela Cintra também bloqueados.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não foi registrado nenhum acidente no local neste domingo e não há como afirmar que a lentidão está relacionada com o trânsito de ciclistas.