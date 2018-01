Ciclofaixa terá aluguel de bicicleta em outubro A partir de outubro, a Secretaria Municipal dos Esportes vai instituir aluguel de bicicletas nos cinco quilômetros da ciclofaixa, que interliga os parques do Povo, Ibirapuera e das Bicicletas, na zona sul de São Paulo. Serão pontos móveis, instalados ao longo da ciclofaixa, e também um ponto fixo, no Parque das Bicicletas. Na segunda e na terça-feira, o secretário Walter Feldman se reúne com empresas candidatas a parceiras para definir termos do serviço.