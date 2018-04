Ciclone extratropical atinge regiões sul e sudeste no fim de semana

SÃO PAULO - Um ciclone extratropical vindo do oceano, junto com uma frente fria, vai provocar uma forte ventania e deixar o mar agitado, provocando altas ondas, nas regiões sul e sudeste do país neste fim de semana, segundo alerta da Climatempo.

No Rio Grande do Sul, o mar começa a subir neste sábado, com ondas entre 2,5 e 3 metros. Na noite de domingo o mar volta a baixar. Na segunda-feira, as ondas ficam em torno de 2 metros, baixando para 1 metro à noite.

Em Santa Catarina, o mar começa a subir na noite deste sábado, com ondas chegando a 2,5 metros. Durante o domingo o mar sobe e as ondas atingem 3 metros de altura. Ao longo da segunda-feira a altura das ondas varia entre 2 e 2,5 metros, e na terça-feira baixa para 1 a 2 metros.

Neste sábado, as ondas ficam entre 1 e 2 metros no litoral do Paraná, mas sobem no domingo, chegando a 2,5 metros. Ao longo da segunda-feira as ondas baixam para 2 metros, e baixam mais na terça.

Em São Paulo, o mar começa a subir na noite do sábado, chegando a 2 metros de altura. Durante o domingo o mar fica muito agitado, com ondas que chegam a 3 metros. Ao longo da segunda-feira o mar baixa e as ondas à tarde ficam em torno de 2 metros de altura.

No Rio, o mar começa a subir na noite do sábado, chegando a 2 metros de altura. Durante o domingo o mar fica muito agitado, com ondas que em torno dos 3 metros. A agitação marítima só diminui na terça-feira, mas as ondas ainda podem atingir 2 metros de altura.

Já no Espírito Santo, o mar começa a se agitar durante o domingo, com ondas que chegam a 1,5 metros à noite. Durante a segunda-feira a agitação marítima aumenta e a altura das ondas pode atingir 2 metros. Na terça-feira é que o mar começa a baixar, com ondas de 1 a 2 metros.