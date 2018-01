Ciclone extratropical castiga a divisa entre SC e RS

Segundo a Defesa Civil Estadual de Santa Catarina, o ciclone extratropical que, desde a última sexta-feira atinge a região sul do país, nesta madrugada de domingo, 4, está concentrado entre o norte gaúcho e o sul catarinense. Duas pessoas morreram no Rio Grande do Sul. Pelo menos 25 mil pessoas estão desabrigadas por causa do fenômeno. Veja também: Alagamentos e deslizamentos bloqueiam estradas no RS A chuva provoca o aumento no nível da maioria dos rios e, conseqüentemente, o transbordamento. Na cidade de Ermo, no extremo sul de Santa Catarina, o rio subiu mais de 1,5 metro, deixando muitos moradores ilhados. As vítimas estão sendo resgatadas de barco e encaminhadas para abrigos improvisados. Houve também transbordamento dos rios Araranguá e Mampituba, na divisa entre os dois estados, afetando as cidades catarinenses de Praia Grande, Morro Grande e Araranguá. As cidades de Turvo, Sombrio e Jacinto Machado também correm o risco de, nas próximas horas, terem parte da população ilhada. Rio Grande do Sul Na região norte gaúcha, houve transbordamento também dos rios Morrinhos e Três Forquilhas. Os bombeiros trabalham desde às 17 horas de sábado no auxílio às pessoas desabrigadas nas cidades de Mampituba, Morrinhos do Sul, Três Forquilhas e Maquiné. Segundo os bombeiros, cerca de 100 pessoas já foram retiradas das casas das cidades afetadas, mas cerca de mil famílias ainda continuam em situações de risco e podem ser obrigadas a deixar as casas.