Ciclone extratropical pode provocar temporais no Sul

SÃO PAULO - Um ciclone extratropical que se forma nesta quinta-feira, 12, no sul do Estado gaúcho dará origem a uma frente fria e deve provocar ventos fortes e chuva nos três Estados da Região Sul do País, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). A temperatura vai cair bruscamente no Rio Grande do Sul e há chance de temporais acompanhados de trovoadas e até granizo na região.

O tempo estará instável também no litoral do Espírito Santo e da Bahia. Já na faixa norte da Região Norte, o calor e a umidade vão causar pancadas de chuva. Em grande parte do interior do País haverá predomínio de sol e temperaturas em elevação.

O Centro-Oeste permanece com a umidade relativa do ar baixa no período da tarde e temperaturas estáveis. A umidade relativa do ar também estará baixa em partes da Região Sudeste, onde as temperaturas vão aumentar ao longo do dia.