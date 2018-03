Ciclone extratropical se desloca pela costa de São Paulo A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de São Paulo divulgou, neste domingo, nota oficial informando que um ciclone extratropical se desloca pela costa do Estado, causando fortes rajadas de vento em alto mar e provocando agitação marítima em todo o litoral nesta tarde. A Defesa Civil alerta também para o risco de transbordamentos de rio e deslizamentos de terra, sobretudo na metade leste de São Paulo, por causa da ocorrência de chuvas. De acordo com a Defesa Civil, neste domingo o tempo continua chuvoso em praticamente todas as regiões de São Paulo. Na segunda, a frente fria avança em direção ao Estado do Rio de Janeiro, mas a previsão é de pancadas de chuva na faixa norte de São Paulo. Já na região leste do Estado, o tempo continua nublado e nas demais regiões a previsão é de sol. Na terça-feira, as temperaturas entram em elevação e o tempo ficará mais estável, com sol na maior parte do dia. Mas à noite, a previsão é de áreas de instabilidade em praticamente todo o Estado, com a ocorrência de temporais.