Ciclone leva chuva e ventos fortes para a região Sul

Uma área de baixa pressão se formará na fronteira do Brasil com o Uruguai nesta segunda-feira, 29, e trará muitas nuvens e pancadas de chuva para o Rio Grande do Sul. O ciclone também provocará condições para ventos fortes, principalmente no leste do Estado, e deve atingir o leste e sudeste de Santa Catarina.

No período da tarde, as pancadas de chuva atingirão Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, assim como o sul de Mato Grosso do Sul. A onda frontal associada com a área de baixa pressão chegará até as áreas centrais do estado gaúcho.

O norte da Região Norte deve ter muitas nuvens e pancadas de chuva por causa do calor e umidade. No litoral do Nordeste e no leste do Espírito Santo o tempo permanecerá instável, com chuvas isoladas em todo o leste da Bahia.

Em grande parte das demais áreas do Centro-Oeste, oeste e norte de São Paulo, oeste de Minas Gerais e Triângulo Mineiro, haverá predomínio de sol. As áreas leste de São Paulo, o Rio de Janeiro e o interior do Nordeste contarão com sol entre poucas nuvens. As informações são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.