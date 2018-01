Ciclone pode provocar ventos de mais de 80 km/h no RS

Um ciclone extratropical se formará neste sábado, 24, sobre o Atlântico e causará chuvas no Rio Grande do Sul e ventos fortes que poderão ultrapassar os 80 km/h, especialmente no sul e litoral sul do Estado. A informação foi divulgada pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Veja também: A previsão do tempo na sua cidade Após ciclone, Rio Grande do Sul ainda tem 3,5 mil desalojados O deslocamento da frente fria associada provocará ainda pancadas de chuva e trovoadas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Segundo o CPTEC, o tempo também ficará instável neste sábado no leste do Nordeste, entre Recôncavo Baiano e o litoral da PB, com chuva isolada ao longo do dia. Entre o litoral do RN e o litoral do CE, no PI, no MA e em grande parte da Região Norte ocorrerão pancadas de chuva, que poderão ser localmente fortes. No início de maio, um ciclone extratropical se formou na costa dos Estados do Sul e atingiu especialmente o litoral norte do Rio Grande do Sul e a Região Metropolitana de Porto Alegre. O fenômeno provocou quase 30 horas de chuva ininterrupta com algumas rajadas de vento de até 118 Km/h, que deixaram 25 mil pessoas desalojadas por alagamentos.