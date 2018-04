Cida Moreira faz homenagem a Cartola Em mais uma comemoração pelo centenário do nascimento do sambista Cartola, a cantora Cida Moreira divide o palco com Alaíde Costa, Zélia Duncan e Márcia Castro. Na lançamento de Angenor, serão cantados clássicos do mangueirense, como "As rosas não falam". Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n. 3629-1075. Às 19 h. R$ 30.