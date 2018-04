Cidade catarinense registra -9ºC nesta madrugada

SÃO PAULO - Várias cidades de Santa Catarina tiveram a madrugada mais fria do ano nesta terça-feira, 28, com temperaturas negativas, segundo informações da Defesa Civil estadual. A marca mais baixa foi registrada em Urupema, com a marca de - 8,8ºC, a menor em todo o país.

O frio intenso da massa polar, com formação de geada ampla no Estado, foi percebido entre 6 e 7 horas da manhã, já com o céu claro. O orvalho que se formou durante o período noturno, congelou com as baixas temperaturas, favorecendo a formação de geada, que normalmente ocorre nas áreas mais altas do estado.

O fenômeno também foi registrado no Litoral, fato mais raro de acontecer. De acordo com a Defesa Civil, em Florianópolis foi registrado 2,7ºC, considerado o valor de mínima mais baixo desde o ano de 2001, quando foram medidos 2,2ºC.

Outros municípios também surpreenderam com mínimas muito baixas como São Francisco do Sul, 1,05ºC, superando a última marca de 4,3ºC. Itapoá também no Litoral norte teve mínima baixa de 0 grau.

A menor mínima do estado (menor temperatura registrada no Brasil), foi mais uma vez em Urupema com 8,8ºC abaixo de zero. O Oeste e Meio-Oeste do estado tiveram a madrugada mais fria do ano com mínimas variando entre 0 e - 6ºC.