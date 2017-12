Cidade de Campos-RJ está em alerta devido às chuvas

O município de Campos, no norte fluminense, está em estado de alerta em razão das chuvas que deixou, quinta-feira, 27, 436 pessoas desabrigadas na cidade. No Estado, os temporais que começaram no sábado, 22, já afetaram mais de 2.850 pessoas, entre desabrigados e desalojados. O município mais afetado continua sendo Rio Bonito, na Região Metropolitana, onde desabamentos de casas deixaram uma criança de 3 anos e uma mulher de 23 mortas, na terça-feira, 25. Rio Bonito é a cidade que apresenta, segundo a Defesa Civil Estadual, maior risco de novos alagamento e deslizamentos de terras. Veja também: Norte do Rio de janeiro terá mais chuva no fim de semana Cinco municípios continuam em situação de emergência: Carapebus (Norte), Silva Jardim (Litorânea), Paracambi (Baixada Fluminense), Barra do Piraí (Centro-Sul) e Rio Bonito. A Defesa Civil informou que a previsão é que as chuvas continuem em todo Estado e a orientação é para que os moradores evitem as áreas de encosta. Por conta das chuvas dos últimos dias, um trecho da RJ-106, próximo à altura de Cabiúnas, em Macaé, está interditado. No Espírito Santo, os alagamentos provocados pela chuva continuam causando transtornos a moradores de pelo menos 11 bairro da região da Grande Vitória. A Defesa Civil alertou a população sobre a previsão de fortes chuvas em diversas regiões do Estado até amanhã.