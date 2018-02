Cidade de Pernambuco registra 50 tremores de terra em 6 dias

O município de Alagoinha, em Pernambuco, distante cerca 225,5 km da capital do Estado, já registrou 50 tremores em quase uma semana, segundo dados do técnico em sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Eduardo Alexandre Santos de Menezes.

Segundo ele, os tremores de maior intensidade começaram na noite desta segunda-feira, 8, quando foi registrado pelo menos três até a manhã de hoje, entre eles o maior, que chegou à magnitude de 3,2 na escala Richter às 20h30 de ontem.

Apesar da grande quantidade de tremores, muito comum na região, por conta da falha geológica que está em constante atividade na área nordestina, segundo Eduardo, ninguém ficou ferido.

O técnico já está a caminho da cidade, onde deve chegar no fim da tarde de hoje. Ele irá fazer uma análise detalhada da região para tentar identificar as causas dos tremores. Ainda não há informações se os tremores provocaram rachaduras nas residências.