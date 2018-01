Cidade de Santa Catarina registra primeira neve do ano

PORTO ALEGRE - A massa de ar frio que está sobre os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul trouxe neve e temperaturas abaixo de 0ºC entre a noite de quarta-feira, 27, e a madrugada desta quinta-feira, 28. No município de São Joaquim, na serra catarinense, os primeiros flocos de neve caíram por volta das 20 horas desta quarta-feira na região central da cidade e também no interior. No entanto, o fenômeno de fraca intensidade não foi suficiente para se acumular nas ruas.

Já no Rio Grande Sul, a madrugada desta quinta-feira foi de frio em várias regiões do Estado. Na cidade de São José dos Ausentes, na região dos Campos de Cima da Serra, os termômetros chegaram a marcar -0,2ºC. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sensação térmica no município foi de -14ºC, por causa da velocidade do vento.

A previsão para esta quinta-feira nas cidades gaúchas é de temperaturas abaixo de zero, com registros de geadas em algumas regiões, principalmente no norte do Estado e na fronteira oeste.

Em alguns pontos da capital gaúcha, os termômetros marcaram 5ºC no amanhecer.