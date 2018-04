Cidade de SC decreta emergência após chuva de granizo

A prefeitura de Irani, no interior de Santa Catarina, decretou situação de emergência nesta quarta-feira, 19, após um temporal de granizo que atingiu a cidade na terça-feira, 18.

Segundo a Prefeitura, os maiores danos materiais foram registrados no interior do município, onde vários chiqueiros, aviários, estábulos e algumas casas ficaram com os telhados destruídos. A Defesa Civil Municipal está apurando os prejuízos.

De acordo com balanço preliminar divulgado pela prefeita, Adelaide Salvador, na manhã desta quinta, oito residências foram afetadas e cerca de 60 famílias tiveram grandes prejuízos com as edificações comerciais danificadas.

"Já distribuímos em torno de 30 mil folhas de telhas Brasilit e lonas para que a população possa cobrir os telhados", explica a prefeita. "Além da ajuda da prefeitura, moradores de muitas comunidades estão se ajudando para reconstruir os telhados", acrescenta.

Nenhum animal dos estabelecimentos comerciais foi atingido pelo temporal de granizo ou houve registro de moradores feridos, segundo a prefeita.