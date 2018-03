Cidade fará grande festa para receber ex-presidente A recepção a Lula já está preparada em São Bernardo do Campo. Haverá discursos, bandeiraço e foguetórios em frente ao prédio onde ele mora, na Avenida Francisco Prestes Maia. Os admiradores e o PT, que ele fundou há quase 30 anos, reservam grande festa ao líder neste primeiro dia de 2011. O Vila Euclides, hoje Primeiro de Maio, palco das assembleias dos metalúrgicos em greve nos anos 70, passa por reformas. Vai sediar, a partir de 15 de janeiro, os jogos do São Bernardo Futebol Clube na primeira divisão do Paulistão. Lula deverá assistir ao jogo do time da cidade contra o seu Corinthians, marcado para 30 de janeiro.