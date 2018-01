'Cidade-região' de São Paulo tem 14% da população e 25% do PIB

RIO - A interligação das concentrações urbanas paulistas é tamanha que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) criou para São Paulo a categoria "cidade-região", que soma os 27,4 milhões de habitantes de 11 diferentes arranjos populacionais, com total de 89 municípios. De acordo com a pesquisa, essas cidades "cumprem múltiplas funções e potencializam a capacidade de produzir bens, prestar serviços, estabelecer parcerias e gerir recursos".

Segundo o estudo do IBGE divulgado nesta quarta-feira, 25, a cidade-região de São Paulo, com 14,4% da população brasileira, alcançou, em 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 964 bilhões, equivalente a um quarto do PIB nacional.

Os técnicos do IBGE apontam que a concentração urbana da capital tem o papel de "grande estruturador" da cidade-região. "Não deve ser minimizada, porém, a participação dos demais arranjos, em especial Campinas, Baixada Santista e São José dos Campos", dizem.