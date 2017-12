Cidade tem mais de 30 imóveis atacados na madrugada

Franca - A cidade de Andradas, que tem 37 mil habitantes e fica localizada no Sul de Minas Gerais, acordou assustada na manhã deste domingo, 6. Dezenas de casas e estabelecimentos diversos amanheceram com janelas e vitrinas quebradas, sendo em alguns constatados os furtos de variados objetos. No início da tarde já eram 25 ocorrências e este número não parava de crescer.

Entre as vítimas, além das residências, constavam papelaria, padaria, escola, concessionária, posto, clínica veterinária e tantos outros. Como pista, a polícia tem um Fiat Pálio branco que foi apreendido e tinha em seu interior muitas pedras e também bolinhas de metal, iguais às que foram usadas nos ataques.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estimativa é que o número de vítimas possa ser maior porque algumas casas com danos menores, como vidro de janela quebrado, deixaram de procurar a polícia. Os ataques foram em diferentes pontos da cidade, sendo a Avenida Ricarti Teixeira e a Rua Coronel Oliveira os pontos mais visados. Entretanto, residências da área central também acabaram atingidas.

Suspeita. O carro foi apreendido por volta das 3h no Jardim Ipê, perto da estrada de acesso ao estado de São Paulo. Ele está com a situação regular e em nome de uma mulher de Andradas, que até a tarde não havia sido localizada. A Polícia Militar realizou diligências em busca dos autores e levantou algumas pistas. O caso será encaminhado nesta segunda-feira, 7, para ser objeto de investigação por parte da Polícia Civil.