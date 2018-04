Cidade usa 'crianças de brinquedo' para acalmar trânsito

O governo da cidade de Leicester, na Inglaterra, passou a usar manequins pintados como se fossem alunos de escola para diminuir acidentes de trânsito. Os bonecos em tamanho natural foram instalados nas últimas duas semanas, nas calçadas perto da Avenue Primary School, uma escola primária, e fazem parte de um projeto de segurança nas ruas.

Alguns dos bonecos estão virados para a rua, como se fossem atravessar. A intenção é lembrar os motoristas que há crianças circulando na área, para que eles reduzam a velocidade perto das escolas.

As autoridades também criaram novas faixas para a travessia de pedestres e diminuíram para 32 quilômetros por hora o limite de velocidade nas redondezas.

Susto

Alguns motoristas, porém, se assustaram com a novidade, segundo a imprensa local. "Eles têm olhos assustadores. Um amigo meu saiu para andar à noite e ficou realmente assustado com eles. Eles são esquisitos", disse o morador Henry Johnson, de 50 anos, ao site do jornal local Leicester Mercury.

Um dos bonecos, no entanto, já foi derrubado por um motorista que se distraiu com a novidade.

Mas outros moradores são favoráveis: "Eu gostei da idéia. Eles botam esses quebra-molas que só danificam os carros das pessoas e deixam os para-médicos frustrados. Esta é uma idéia nova (...) mas tenho certeza de que não vai demorar muito para que eles sejam vandalizados", disse Graham Adams ao jornal.

Por ora, o governo local está testando os manequins em apenas uma escola. Se o esquema der bons resultados, poderá ser adotado no resto da cidade.

