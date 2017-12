Cidades decretam emergência devidos às enxurradas em SC e MG

SÃO PAULO - Subiu para 126 o número de cidades em emergência em Minas Gerais por conta das chuvas. As últimas cidades a decretarem a situação foram Bonito de Minas e Lagoa Formosa. De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado nesta segunda-feira, 21, são 172 os municípios afetados pelas chuvas.

Ainda segundo o balanço da Defesa Civil, em todo o Estado, 1.428.886 foram afetadas de alguma maneira pelos temporais, que deixaram 30.597 desalojados, que estão na casa de parentes ou amigos, e 3.669 desabrigados, que perderam tudo e ocupam abrigos públicos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais de sete mil casas foram danificadas pelas chuvas, sendo 300 destruídas. Minas Gerais já registra 17 mortes em decorrência das chuvas desde outubro de 2010, quando tem início o período de chuvas no Estado.

Santa Catarina. Já são 110 os municípios de Santa Catarina que decretaram emergência pelas enxurradas que atingem o Estado. Outras nove cidades também estão na mesma situação por outros motivos: quatro devido aos vendavais, uma por erosão, duas por ressaca, uma por alagamento e uma por praga. Em Mirim Doce, no Vale do Itajaí, o prefeito decretou situação de calamidade pelas enxurradas em janeiro. Ao todo, 119 cidades estão em situação de emergência.

A Defesa Civil não divulgou os números atualizados sobre desalojados e desabrigados por conta das chuvas. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, não é possível precisar o número de pessoas que tiveram que deixar suas casas, pois muitas já puderam retornam as residências, considerando que a maior parte das cidades decretou situação de emergência em janeiro.