Cidades do Acre vivem mais uma madrugada de ataques

RIO BRANCO - Moradores do Estado do Acre viveram mais uma madrugada de terror nesta quinta-feira, 18. No município de Senador Guiomard, distante 24 quilômetros da capital Rio Branco, seis ônibus usados para transporte escolar e pela Secretaria de Saúde foram queimados.

Os integrantes de uma facção criminosa, que age como a do Rio Grande do Norte, ainda tentaram atear fogo a uma escola pública da cidade, mas não conseguiram executar a ação.

Em Rio Branco, um ônibus da Secretaria de Estado de Segurança Pública também foi incendiado e uma ponte, localizada no bairro Taquari, um dos mais violentos da cidade, foi queimada.

A ordem dos atentados parte de dentro do presídio. O governo do Estado prometeu endurecer ações contra criminosos. Soldados do Exército e parte do efetivo da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal ajudaram no policiamento.

As entradas e saídas da cidade foram bloqueadas e as revistas em carros e transeuntes foram intensificadas. Em universidades da capital com aulas no período noturno, a direção liberou os alunos para retornarem às casas e evitar problemas.