Cidades do ES cancelam carnaval por falta de policiamento

VITÓRIA - A falta de segurança no Espírito Santo tornou as comemorações de carnaval impossíveis em algumas cidades, principalmente do Sul do Estado. Piúma, Anchieta, Colatina, São Mateus, Presidente Kennedy e outros municípios já decretaram que não vão realizar as festividades nos balneários. Na capital Vitória, em Vila Velha e em Guarapari, a festa vai acontecer com segurança reforçada.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petrit, divulgou uma nota dizendo que aguarda a volta do policiamento nas ruas. "Pedimos a compreensão de todos e esperamos a imediata resolução dessa crise que afeta a segurança das nossas famílias".

Mas há opções de entretenimento em outras cidades, como Marataízes, por exemplo, que manteve a programação de carnaval. O mesmo acontece em Guarapari, onde, segundo a prefeitura, os blocos de rua devem atrair milhares de pessoas.