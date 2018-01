Cidades do interior registram três casos de feminicídio no mesmo dia

SOROCABA - A Polícia Civil registrou três novos casos de feminicídio num único dia, nesta quarta-feira, 10, em cidades do interior de São Paulo. Os acusados do crime são namorados ou maridos das vítimas. Dois deles estão foragidos. O feminicídio, assassinato de mulher em razão do sexo, agrava a pena prevista para o homicídio doloso.

Em Marília, a professora Elizabeth Aparecida Ribeiro, de 36 anos, foi assassinada a facadas pelo namorado no apartamento em que morava sozinha, num condomínio de prédios, no Jardim Palmital. De acordo com a Polícia Civil, depois de praticar o crime, Jeferson Carlos da Silva, de 28 anos, saiu de moto do condomínio e foi à casa de sua mãe, onde relatou o que tinha acontecido.

Ele fugiu e a mulher entrou em contato com a polícia. Os policiais arrombaram o apartamento e encontraram o corpo da vítima, com ferimentos à faca no pescoço. A mãe do rapaz disse à policia que o casal estava junto há um ano e brigava por ciúmes. Em relacionamento anterior com outra mulher, ela havia registrado um boletim de ocorrência contra ele por violência doméstica.

O caso, registrado como feminicídio, será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, que já pediu a prisão do suspeito. Elizabeth dava aulas numa escola da rede estadual. Seu corpo será sepultado nesta quinta-feira, 11, em Cafelândia, cidade da região.

Em Paraguaçu Paulista, oeste do Estado, uma mulher de 49 anos foi encontrada morta em sua casa, no Jardim das Oliveiras. Conforme a polícia, o corpo de Wilce Helena Oliveira Machado apresentava sinais de estrangulamento. Os policiais foram até a casa depois de serem avisados do crime por familiares do suspeito, o marido da vítima, João José dos Santos, de 57 anos.

De manhã, ele telefonou para uma irmã contando que tinha matado a esposa. Foi ela quem mobilizou a polícia. O suspeito fugiu com o carro da família e não tinha sido localizado até a manhã desta quinta-feira. A justiça já expediu ordem de prisão contra o autor do feminicídio.

No bairro do Tanque, em Atibaia, o serralheiro Alcimo Jonata da Silva, de 37 anos, matou a esposa, Nilza Silva, de 35, com golpes de machado, na madrugada de quarta-feira (10). O crime aconteceu no interior da casa onde vivia o casal. Vizinhos ouviram os pedidos de socorro da mulher e acionaram a polícia. Os policiais flagraram o marido tentando esconder o corpo da vítima. Preso em flagrante, ele alegou uma suposta traição.

SUSPEITA - A Polícia Civil investiga a morte da jovem Gabrielly Teixeira Santos, de 20 anos, encontrada pendurada por uma corda a uma árvore, no último sábado, 6, no condomínio de luxo Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral norte de São Paulo. A jovem estava desaparecida havia seis dias e o corpo foi achado por moradores, no interior de uma mata.

O caso, tratado inicialmente como suicídio, passou a ser considerado suspeito depois de uma perícia constatar que os pés da jovem estavam apoiados no chão e havia um possível afundamento no crânio. Além disso, o nó da corda estava sob o queixo da jovem, e não na região da nuca como seria típico nesses casos.

A polícia apurou que, antes de desaparecer, ela havia brigado com o namorado. Ele não notificou a polícia sobre o desaparecimento da jovem, com quem se relacionava há mais de um ano. O rapaz se apresentou à polícia nesta quarta-feira, 10, acompanhado de advogado, e negou qualquer envolvimento na morte da garota, que continua sob investigação.