Cidades do Rio estão em alerta para chuvas e enchentes

RIO - Os próximos dez dias devem ser de chuvas no Rio. Segundo o Climatempo, uma frente fria chega ao Estado nesta terça-feira, 10, e deve trazer ventos de até 90 quilômetros por hora. No período, as temperaturas devem variar entre 19ºC e 31ºC.

Os rios Morin, em Petrópolis, e Paracambi, na cidade do mesmo nome, já subiram cerca de 30 milímetros cada. O Sistema de Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) está em estado de atenção para os rios da Baixada Fluminense; Região Serrana, com exceção de Nova Friburgo; Angra dos Reis; Niterói e São Gonçalo.

Na noite de quinta-feira, 5, um forte temporal com ventos de até 100 km/h atingiram o Estado. Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas.