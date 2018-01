Cinco adolescentes continuam foragidos após rebelião na Paraíba

JOÃO PESSOA - Cinco jovens do Lar do Garoto, unidade socioeducativa de adolescentes e jovens, em Lagoa Seca (PB), continuam foragidos após rebelião ocorrida no sábado, 3. A informação foi confirmada pelo diretor da Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice de Almeida (Fundac), Noaldo Meireles. Um dos líderes da rebelião, que terminou com a morte de sete jovens, está entre os foragidos.

A recontagem dos internos foi feita na manhã desta segunda-feira, 5, quando também foram identificados os líderes da rebelião. De início, eram estimados 17 fugitivos, mas após a chamada por ala, o número reduziu para cinco. Segundo Meireles, a violência foi motivada por rixas, como discussões sobre futebol e o caso de um jovem que teria furtado a casa de parentes de outro interno.

No total, sete quartos foram destruídos. O diretor da Fundac esteve em reunião durante a manhã desta segunda-feira para discutir a questão da segurança na unidade e a criação de vagas. "Precisamos ampliar para mais 40 vagas", disse.

O membro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Vitor Cavalcante, declarou que o alerta de superlotação foi feito em relatório entregue em maio do ano passado ao Governo do Estado. "Umas das questões era que garotos provisórios ficavam juntos de jovens condenados", apontou.