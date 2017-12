Cinco Estados devem ter chuva forte até amanhã

Cinco Estados foram alertados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, por causa da possível ocorrência de chuva forte hoje e amanhã. Mais informações no site De acordo com a Sedec, até amanhã a presença de áreas de instabilidade e o deslocamento de uma nova frente fria pelo Sul do Brasil devem provocar temporais em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Há risco de chuvas com raios e ventos de até 70 km por hora. A ocorrência isolada de granizo não está descartada em São Paulo e nos Estados do Sul. Uma chuva forte atingiu a capital paulista na tarde de ontem. Os bairros mais afetados foram Aricanduva, Vila Formosa, Água Rasa, Tatuapé e Mooca, na zona leste. Quem pretende descer a serra no feriado prolongado deve enfrentar chuvas e congestionamentos nas principais estradas para o litoral. Com o sol forte durante a semana, a previsão é que as praias sejam o destino preferido dos paulistanos, mas o bom tempo não deve continuar até sábado e domingo. Apesar disso, a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, estima que até 300 mil veículos devem seguir para a Baixada Santista entre hoje e domingo. Já o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) prevê que mais de 170 mil veículos passem pela Rodovia Rio-Santos no feriado. A Operação Descida (7x3) deve ser adotada hoje, a partir das 15 horas. Os motoristas que descem a serra terão as duas pistas da Via Anchieta e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida será pela pista norte da Imigrantes. O QUE FUNCIONA Bancos: fecham amanhã Rodízio de veículos: suspenso Shoppings e comércio: funcionamento é facultativo Correios: agências fecham amanhã, exceto a do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que funciona das 7h30 às 22h30; as agências que abrem aos sábados funcionam normalmente no dia 3 Procon: postos fecham amanhã Poupatempo: postos fecham amanhã e no sábado. O Disque Poupatempo (tel. 0800-7723633) não funciona na sexta e atende das 6 às 15 horas, no sábado Hospitais e prontos-socorros: em esquema de plantão; Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs): abrem das 7 às 19 horas; as unidades de Heliópolis, Parelheiros, Alexandre Zaio, Tatuapé e Campo Limpo funcionam 24 horas Unidades Básicas de Saúde (UBSs): fecham Sacolões, Feiras e Mercados Municipais: fecham amanhã o Mercado Municipal e os mercados de São Miguel, Lapa, Pinheiros, Ipiranga e Cantareira. Os outros mercados municipais abrem das 8 às 13 horas. Sacolões e feiras livres funcionam normalmente Subprefeituras: fecham amanhã e no sábado