Cinco jovens morrem afogados no Rio São Francisco

SALVADOR - Cinco jovens e adolescente, de idade entre 12 e 20 anos, todos do sexo masculino, morreram e um continua desaparecido depois que o grupo se afogou no Rio São Francisco, no município de Morpará (BA), a 541 quilômetros de Salvador, na tarde deste domingo, 29.

Segundo informações da prefeitura, os jovens eram moradores de Ipupiara, município localizado a 70 quilômetros dali, e estavam na cidade para a Festa de São Pedro, tradicional na região. Eles se divertiam no rio quando um dos integrantes do grupo começou a se afogar. Os outros tentaram ajudar, mas acabaram sendo levados pela correnteza. Dois jovens que integravam o grupo conseguiram sobreviver.

A Prefeitura de Ipupiara decretou luto oficial de seis dias pela morte dos jovens. Em Morpará, a Festa de São Pedro, foi cancelada. Equipes do Corpo de Bombeiros e da prefeitura, além de pescadores e voluntários, continuam as buscas pelo jovem desaparecido.