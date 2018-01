Cinco morrem e 33 ficam feridos em acidente com ônibus em Minas

Solange Spigliatti, do estadão.com.br, e Marcelo Portela, de O Estado de S.Paulo, atualizado às 16h10

SÃO PAULO - Cinco pessoas morreram e 33 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus da empresa Útil, que tombou na noite do domingo, na Rodovia BR-040, em Oliveira Fortes, na zona da mata de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 20h45, o motorista do ônibus, que fazia o trajeto Belo Horizonte-Niterói, teria perdido o controle do veículo, tombado e atingido a mureta de proteção na altura do km 727.

Quatro pessoas morreram na hora - duas mulheres, uma adolescente e um menino - e dos 33 feridos, ao menos dois ficaram presos às ferragens. As vítimas vivas foram encaminhadas aos hospitais de Barbacena e Santos Dumont e uma delas não resistiu.

A grande maioria sofreu escoriações e recebeu alta em seguida. Até a tarde desta segunda-feira, 27, no entanto, sete continuavam internadas em estado grave.

De acordo com a PRF, os corpos dos mortos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Barbacena e as suas identidades ainda não haviam sido confirmadas até esta tarde.

A rodovia ficou parcialmente interditada por cerca de cinco horas para o resgate das vítimas e foi liberada nesta madrugada. As causas do acidente serão investigadas.