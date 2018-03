Cinco morrem em acidente entre ônibus e Gol no Paraná Cinco pessoas morreram no fim da tarde desta quinta-feira, 4, em um acidente entre um ônibus e um automóvel Gol, no quilômetro 156 da BR-116, em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o automóvel ia de Curitiba para Mafra (SC), quando se chocou contra o ônibus. Os cinco ocupantes do automóvel morreram e ainda não tinham sido identificados. Os feridos estavam no ônibus, que ia de Mandirituba para Curitiba. Eles foram levados para o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. Pela manhã, no quilômetro 127 da mesma rodovia, Edvaldo Favatto, de 40 anos, perdeu o controle de seu carro e bateu em uma manilha. Ele morreu e um passageiro foi levado ferido para o Hospital Angelina Caron. Logo depois, no quilômetro 136, o motorista de um carro funerário de Curitiba perdeu o controle e capotou o veículo. Ele foi levado ferido para o mesmo hospital.