Cinco morrem em dois acidentes na BR-232 em Pernambuco

Cinco pessoas morreram em dois acidentes ocorridos na noite do domingo e na manhã desta segunda-feira, 6, na BR-232, na altura da cidade Gravatá, agreste pernambucano. O primeiro acidente foi provocado por um caminhão carregado de melancias. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, depois de fazer uma curva, o veículo teria apresentado um problema no freio. O carro capotou e ficou atravessado na rodovia, no sentido agreste/Recife. Os carros que vinham atrás só percebiam o acidente em cima do caminhão. Sem tempo para frear, colidiam. Pelo menos 12 veículos se envolveram no acidente. A rodovia ficou interditada até a manhã desta segunda. A cerca de meio quilômetro do primeiro acidente, um caminhão carregado de cebolas capotou na manhã desta segunda e o motorista, Pedro de Santana, 43 anos, morreu na hora. As vítimas do primeiro acidente foram Rosalina Alves de Melo, 44 anos, João Bosco da Silva, 26, Wellington José de Souza, 26 e Jesiel Paulo da Silva.