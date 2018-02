Cinco morrem em perseguição policial Cinco pessoas morreram durante perseguição policial no fim da tarde em Brás de Pina, zona norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, dois homens que estavam em um Palio foram rendidos por três criminosos e obrigados a seguir com eles no carro. Uma equipe da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Drae) iniciou a perseguição. Houve troca de tiros, e todos os ocupantes do Palio acabaram morrendo.