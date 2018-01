Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente Cinco pessoas de uma mesma família morreram na manhã desta segunda-feira, 27, depois que o carro em que estavam colidiu contra um ônibus, na BR-101, nas proximidades do município de Itamaraju (BA), 770 quilômetros ao sul de Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro, Márcio Vieira de Oliveira, de 31 anos, perdeu o controle do veículo ao tentar fazer uma curva fechada na pista molhada - chovia na região -, por volta das 6 horas. Testemunhas afirmam que o veículo rodou na pista antes de ser atingido pelo ônibus, da Viação Águia Branca, que seguia sentido Itabuna (BA). Além de Oliveira, também morreram no acidente Damião Pereira de Oliveira, de 59 anos, Maria de Lurdes Vieira dos Santos, de 56, Antônio Pereira de Oliveira, de 43, e Elza Brito Vieira, de 40. Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal de Itamaraju. Não houve feridos entre os passageiros do ônibus.