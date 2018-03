Cinco pessoas de uma mesma família morrem em acidente Um acidente envolvendo um automóvel e um caminhão causou a morte de cinco pessoas de uma mesma família nesta quinta-feira, 4, na Rodovia Santos Dumont (SP-79), em Piedade, na região de Sorocaba. A rodovia tem pista simples e chovia muito na hora do acidente. O caminhão, que levava uma carga de engradados vazios, saiu da sua faixa para ultrapassar um ônibus e bateu de frente no automóvel Pointer, que vinha em sentido contrário. O carro foi arrastado por 30 metros. Os cinco ocupantes - o aposentado Joaquim Marcelino de Souza, de 67 anos, que dirigia o carro, sua esposa Santina Oliveira Souza, de 64, a filha Helenice de Souza Belucci, de 45, o marido desta, Geraldo José Belucci, de 46, e a filha adotiva do casal, Natália da Luz, de 8 anos -, morreram na hora. O motorista do caminhão, Silvio Cley dos Santos, de 24 anos, nada sofreu. Ele alegou que foi obrigado a desviar do ônibus que, por falta de acostamento na rodovia, parou parcialmente sobre a pista para o embarque de um passageiro. Santos foi indiciado em inquérito por homicídio culposo (sem intenção) na Delegacia de Polícia de Piedade. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba e eram velados, à tarde, em Cerquilho, cidade onde residiam. Matéria ampliada às 20h18