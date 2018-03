Cinco pessoas de uma mesma família morrem no Paraná Cinco pessoas de uma mesma família, entre elas duas crianças, morreram, às 7h30 desta manhã deste sábado (20), em um acidente ocorrido na altura do quilômetro 402 da Rodovia BR-369, em Campo Mourão (PR), cidade localizada a 475 quilômetros da capital Curitiba. Um Santana verde, de Diadema(SP), ocupado por cinco pessoas, bateu de frente contra um caminhão Mercedes Benz, de Foz do Iguaçu (PR), que havia saído da cidade de Cascavel(PR). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual do PR, ainda não se sabe de quem foi a culpa pelo acidente, pois o caminhoneiro Marciano Laudelino Barbosa, de 27 anos, segue internado em estado grave no Hospital da Interclínicas em Campo Mourão. Os ocupantes do Santana, Djalma Gabriel Ferreira, de 35 anos, Giovana Maria do Carmo de Lira, Maiara Maria Lira Ferreira, de 10 anos, Kauã Lira Ferreira, de apenas 1 ano, e Maria José da Silva Alves, de 50 anos, morreram no local do acidente. Chovia fraco no momento do acidente. A pista da rodovia não precisou ficar interditada. De cinco em cinco minutos o tráfego era liberado na faixa não ocupada pelos carros envolvidos no acidente para se evitar um congestionamento maior.