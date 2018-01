Cinco pessoas desaparecem em rio em Manaus Cinco pessoas que passeavam em um caiaque no rio Preto, no município de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus, estão desaparecidas desde a noite de domingo. De acordo com a assessoria do 9º Distrito Naval, a Marinha foi avisada do desaparecimento das pessoas ao meio-dia desta segunda. As buscas duraram toda a tarde e devem reiniciar na manhã desta terça. No fim da tarde, o caiaque, sem sinais de afundamento, foi encontrado na margem do rio, na altura do quilômetro 82 da estrada estadual Manaus-Itacoatiara, que também liga a capital a Presidente Figueiredo. Ilko Miniz, Denis Miniz, Ricardo Levy, Raimundo Hugo Maguila e França Bandeira passeavam em um caiaque durante a tarde de domingo e, segundo a denúncia à Marinha, deveriam estar de volta no início da noite, ao município de Presidente Figueiredo. Segundo a assessoria, dois helicópteros e quatro voadeiras (barcos pequenos motorizados) foram utilizados durante as buscas.