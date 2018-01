Cinco pessoas morrem em acidente na RJ-106 em Maricá Uma colisão frontal, ocorrida por volta das 22h30 de terça-feira, entre um caminhão com placas de Guarulhos (SP) e um Ford Escort, placas LJC 9466, do Rio, causou a morte de cinco pessoas. O acidente foi na altura do quilômetro 40 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no bairro Vale da Figueira, em Maricá, no litoral fluminense, a cerca de 30 quilômetros da capital. Segundo a Polícia Rodoviária, chovia em toda a região no momento do acidente, mas ainda não foi informado se um dos motoristas perdeu o controle do veículo ou se alguém tentou fazer uma ultrapassem em local proibido. Morreram no acidente: Júlio César, 26 anos. Vladimir Figueira da Cruz, 23, o irmão dele, Leonardo Figueira da Cruz, 19, Fábio Soares Gomes, 27, e Márcio Valério Freitas da Silva, 26.