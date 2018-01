Cinco polêmicas com artistas envolvendo redes sociais

O cantor Ed Motta é o assunto da vez nas redes sociais. Nesta semana, ele divulgou datas de seus shows na Europa, com um pedido para que os fãs brasileiros não falassem em português ao longo das apresentações. "...Então pelo amor de Deus, não venha com um grupo de brasuca berrando 'Manuel' porque não tem, e muito menos gritar 'fala português Ed'...", afirmou no post. Os internautas se revoltaram com o texto e o assunto logo se tornou um dos tópicos mais comentados do Twitter e os memes começaram a pipocar.

Separamos outros casos semelhantes ao de Ed Motta em que artistas e internautas entraram em conflito pelas redes sociais. Veja abaixo.