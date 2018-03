Cinco presos devem ser liberados hoje pela PF Cinco dos supostos integrantes da quadrilha do megatraficante Juan Carlos Ramírez Abadía devem deixar hoje à meia noite a custódia da Polícia Federal - quando expira o prazo da prisão temporária concedida pela Justiça. Ontem a PF decidiu pedir a prisão preventiva de oito membros do grupo que lavava dinheiro do cartel colombiano Norte do Vale. A PF e o Ministério Público Federal acreditam que os cinco suspeitos não sabiam que seus dados eram usados para a compra de empresas e bens do colombiano.