Cinco presos morrem e 35 ficam feridos em penitenciária de Goiás

Cinco presos morreram e 35 ficaram feridos nesta quinta-feira, 23, segundo a Agência Brasil, durante confronto entre detentos. As mortes ocorreram na Penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital goiana.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, o confronto começou depois que presos de alas separadas se desentenderam na manhã desta quinta-feira. Foram identificados os corpos de três vítimas: Willian Seixas Silva Barbosa (conhecido como Tomate), Thiago César de Souza (Thiago Topete) e Alexandre Batista França. Outras duas vítimas não foram identificadas.

Os detentos que ficaram feridos do confronto foram levados pelo Corpo de Bombeiros para os hospitais de Goiânia e e Aparecida de Goiânia. Segundo o governo do Estado, a situação foi controlada e forças policiais fizeram varreduras no presídio. Duas armas que estavam com os presos foram encontradas.

“Informamos que não há nenhum refém em poder dos detentos e todos os feridos e mortos são em decorrência da ação dos próprios presos, não cabendo a responsabilidade pelo incidente a nenhuma força policial que atua no local”, disse, em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária./AGÊNCIA BRASIL