Cinco são presos com quase 500 kg de maconha no MS

Cinco pessoas foram em Dourados, no Mato Grosso do Sul, acusados envolvimento no crime de trafico de drogas e associação para o trafico. Além das pessoas presas na quinta-feira, 25, foram apreendidos 461 kg de maconha e um veiculo. A quadrilha, composta por três homens e duas mulheres, que traficava drogas na região da Grande Dourados, foi presa após a identificação de um dos integrantes. Os investigadores passaram a monitorar sua movimentação por todo a quinta, com isso puderam identificar e definir e responsabilidade de cada um da quadrilha. Marcos Correia Kitagava, de 22 anos, e sua esposa, Ruth Cecília dos Santos, de 30 anos, eram os proprietários da droga. Edson de Oliveira Cordeiro, de 24 anos, era o negociador e Manoel Rodrigues Filho, de 38 anos, com sua esposa Maria aparecida Lima, de 36 anos, eram responsáveis pela guarda da droga.